Attualità

Capaccio Paestum disegna il futuro del turismo: tutto pronto per la presentazione del piano turistico strategico

Giovedì 9 aprile a Capaccio Paestum l'incontro tra Amministrazione, operatori turistici e Josep Ejarque per definire il Destination Management Plan

Comunicato Stampa
Gaetano Paolino

Un passo decisivo verso il consolidamento di un modello di destinazione turistica matura, sostenibile e competitiva. Giovedì 9 Aprile alle ore 17.00, la Sala Mucciolo della BCC Capaccio Paestum (via Magna Grecia n. 345) ospiterà un incontro cruciale dedicato agli operatori del settore.

Un Piano Strategico per la Destinazione

L’appuntamento rientra nel programma dell’Assessorato al Turismo di Capaccio Paestum. L’obiettivo è chiaro: rafforzare i servizi di accoglienza e informazione, valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale, e strutturare prodotti turistici tematizzati.

All’incontro sarà presente la “F Tourism & Marketing” di Josep Ejarque, società incaricata del progetto di Destination Management Plan del Comune. Sarà un momento di ascolto e confronto, finalizzato a presentare e discutere il disegno del Piano Strategico Turistico e definire il posizionamento della città per i prossimi anni.

Le parole del Sindaco Gaetano Paolino

“L’Amministrazione comunale invita tutti gli operatori del settore turistico di Capaccio Paestum a partecipare attivamente alla riunione. Il contributo del territorio è elemento fondamentale per costruire una strategia turistica condivisa, capace di valorizzare le eccellenze locali e rafforzare il posizionamento nei mercati nazionali e internazionali. Il nostro obiettivo è trasformare definitivamente Capaccio Paestum in una destinazione turistica finale e non una semplice tappa giornaliera di passaggio. Per fare questo, stiamo agendo con grande concretezza e visione”

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