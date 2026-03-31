Capaccio Paestum, attentato ai locali della movida: parlano i cittadini

All’alba di giovedì scorso due boati hanno scosso la tranquillità di Paestum: degli ordigni rudimentali sono stati fatti esplodere ai danni di due noti locali della movida capaccese pestana: il ristorante “Le Tavernelle” e il Wine Bar “Il Calice” entrambi della famiglia di imprenditori, Tabano.

Ingenti i danni ai locali

L’esplosione ha causato ingenti danni alle strutture. Sul caso ci sono indagini serratissime e continue in corso: l’analisi dei dispositivi di videosorveglianza della zona e il sistema “targa system” ha permesso di vedere che il grave gesto è stato compiuto da due uomini giunti nella zona a bordo di una Fiat Punto bianca con targa fittizia.

Ecco cosa ne pensano i cittadini

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli al Comando del Capitano Giuseppe Colella e gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, lavorano senza sosta per risalire all’identità dei due uomini. Ma cosa pensano i cittadini dei gravi episodi avvenuti? Sono spaventati? Quali sono i loro timori? Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto Capaccio Paestum.