Cambio della guardia in casa Buccino Volcei: termina l’era Perrella

L’Asd Buccino Volcei ha ufficializzato una svolta significativa nella propria gestione tecnica, comunicando che Gaetano Perrella non ricopre più l’incarico di allenatore della Prima Squadra. Una decisione giunta al termine di un percorso durato cinque mesi, caratterizzato da un bilancio sportivo di 22 punti in 19 partite e impreziosito da una striscia di dieci risultati utili consecutivi.

Nonostante la solidità mostrata in una parte del torneo, il recente calo di rendimento ha spinto la società e il tecnico verso una risoluzione consensuale del rapporto. Nel comunicato ufficiale, il club ha voluto esprimere profonda gratitudine verso l’allenatore uscente per la dedizione mostrata: “Il club ringrazia Gaetano per il lavoro svolto con impegno e professionalità in questi cinque mesi di gestione”.

Le ragioni di un addio sofferto

La separazione non è stata frutto di una scelta unilaterale, ma di un confronto tra le parti che ha tenuto conto dell’andamento dell’ultimo periodo. Come precisato dalla nota societaria, “le difficoltà registratesi nell’ultimo mese hanno fatto sì che entrambe le parti convenissero per questa sofferta decisione”.

L’Asd Buccino Volcei ha comunque inteso sottolineare il valore umano e professionale del tecnico, concludendo con un auspicio per il suo futuro professionale: “La scrivente società augura un in bocca al lupo a mister Perrella per il prosieguo della sua carriera, nella speranza che sia ricca di ulteriori successi e soddisfazioni”.

Il ritorno di Ciccio Messina nell’Antica Volcei

Per avviare il nuovo corso e invertire la rotta, la dirigenza rossonera ha scelto di affidarsi a una vecchia conoscenza dell’ambiente: Francesco “Ciccio” Messina. Il tecnico torna sulla panchina del Buccino dopo aver lasciato un segno indelebile nella stagione 2023/24, annata in cui ha stabilito il record di punti del club in una singola stagione di Eccellenza e ha centrato per primo lo storico traguardo dei dieci risultati utili consecutivi.

Messina, reduce dalle esperienze sulle panchine di Apice in Eccellenza e Alta Hirpinia Sport in Promozione, è già operativo e ha guidato nel pomeriggio di oggi la sua prima sessione di allenamento. La società ha accolto il nuovo allenatore con entusiasmo, sancendo l’inizio ufficiale del suo secondo mandato: “L’Asd Buccino Volcei ne approfitta per augurare buon lavoro e per dare il bentornato a mister Messina nella grande famiglia del Buccino Volcei”.