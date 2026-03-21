Calcio, Gelbison speranza playoff: Ebolitana per avvicinare il sogno

Match fondamentali che possono segnare una stagione giunta alle sue battute finali. In Serie D la Gelbison si gioca tutte le sue ultime speranze di playoff nello scontro diretto al “Valentino Giordano” contro la Nuova Igea Virtus. I rossoblù, distanziati solo 4 punti proprio dall’ultimo posto utile per raggiungere un piazzamento che sembrava impossibile fino a qualche settimana fa, ritornano tra le mura amiche con l’obiettivo di colpire un avversario penalizzato da un -5 che in questo momento sta facendo la differenza.

Partita difficile, si tenta il tutto per tutto

Agli uomini di mister Agovino, ancora out per squalifica, occorrerà una prestazione maiuscola fatta di qualità e sostanza per tenere a bada una formazione ferita nell’orgoglio e dunque ancora più temibile. A questo si aggiunga che si gioca contro la seconda difesa del campionato, una prova di fuoco per una Gelbison però in uno stato di forma di grazia.

Le sfide in Eccellenza

Anche in Eccellenza non mancano i temi di spicco. L’Ebolitana accarezza l’obiettivo campionato e in casa al “Dirceu” ospita il Buccino Volcei in piena lotta salvezza. La squadra di Pirozzi, spinta anche dal proprio pubblico, ha tutte le carte in regola per difendere le 5 lunghezze di distanza dall’Apice prima della lunga sosta pasquale che ci proietterà al rush finale con le ultime tre giornate.

La Battipagliese, invece, coltiva ancora le sue ambizioni secondo posto e per farlo deve battere il non irresistibile Virtus Monteforte in casa. L’ultima della classe, in piena caduta libera, non dovrebbe essere un ostacolo per le zebrette che vogliono continuare a mettere pressione su un Apice impegnato contro la Pro SanGiorgese.

Infine a Baronissi è un vero e proprio spareggio salvezza quello tra Salernum e Polisportiva Santa Maria. Una sfida che, oltre ai tre punti, può rappresentare tanto per entrambe le compagini soprattutto a livello psicologico. Tante le assenze, specialmente in difesa, per i giallorossi che però non possono permettersi di inciampare in una trasferta fondamentale per l’obiettivo permanenza in Eccellenza.