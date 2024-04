Basket femminile: la Carlo Vitolo pronta ai playoff

La Carlo Vitolo Capaccio Paestum Femminile è pronta ad affrontare il primo turno dei playoff di Serie C Femminile contro la Polisportiva Torretta. La squadra, guidata dalla coach Raffaella Guadagno, si è classificata al quarto posto al termine della fase a orologio, dopo un’entusiasmante stagione ricca di soddisfazioni.

Le avversarie

La Polisportiva Torretta è un avversario ostico, che ha già battuto la formazione capaccese in uno dei tre incontri disputati in stagione. Tuttavia, le gialloblù sono determinate a sfruttare il fattore campo e a conquistare la vittoria in questa serie al meglio delle tre gare.

Programma delle gare: