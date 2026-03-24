Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Oggi si ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 24 marzo. Questa data segna un confine profondo tra la memoria tragica del passato e le grandi conquiste della scienza e della cultura. Dalle ferite della Seconda Guerra Mondiale alle rivoluzioni tecnologiche e artistiche, il 24 marzo ci invita a riflettere sul valore della verità e sulla forza dell’ingegno umano.

Santi di oggi

Oggi la Chiesa celebra Santa Caterina di Svezia, religiosa vissuta nel XIV secolo e figlia di Santa Brigida. Si ricordano inoltre Sant’Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador e martire, simbolo della lotta per i diritti umani; San Secondino, martire in Mauritania; e Sant’Aldemaro di Capua, abate.

Nati in questo giorno

Luigi Einaudi (1874) – Economista e secondo Presidente della Repubblica Italiana.

Harry Houdini (1874) – Illusionista e attore ungherese naturalizzato statunitense.

Dario Fo (1926) – Drammaturgo, attore e scrittore italiano, Premio Nobel per la letteratura.

Steve McQueen (1930) – Attore statunitense, icona del cinema d’azione.

Gabriele Salvatores (1950) – Regista e sceneggiatore italiano, Premio Oscar per “Mediterraneo”.

Corrado Formigli (1968) – Giornalista e conduttore televisivo italiano.

Peyton Manning (1976) – Giocatore di football americano statunitense.

Jessica Chastain (1977) – Attrice statunitense.

Morti in questo giorno

Elisabetta I d’Inghilterra (1603) – Regina d’Inghilterra e d’Irlanda, ultima della dinastia Tudor.

Jules Verne (1905) – Scrittore francese, padre della moderna fantascienza.

Enrique Granados (1916) – Compositore e pianista spagnolo.

Oscar Arnulfo Romero (1980) – Arcivescovo salvadoregno, assassinato durante la celebrazione della messa.

Johan Cruijff (2016) – Calciatore e allenatore di calcio olandese, leggenda del “calcio totale”.

Eventi storici

1603 – Giacomo I d’Inghilterra viene proclamato re, unificando le corone di Inghilterra e Scozia.

1882 – Il microbiologo Robert Koch annuncia la scoperta del batterio responsabile della tubercolosi.

1944 – Roma, Eccidio delle Fosse Ardeatine: i soldati nazisti fucilano 335 civili e militari italiani come rappresaglia per l’attacco di via Rasella.

1999 – La NATO inizia le operazioni aeree contro la Repubblica Federale di Jugoslavia durante la guerra del Kosovo.

1999 – Un tragico incendio nel tunnel del Monte Bianco causa la morte di 39 persone.

2001 – La Apple Computer distribuisce la prima versione ufficiale del sistema operativo Mac OS X.

Giornate mondiali e nazionali

Oggi ricorre la Giornata Mondiale contro la Tubercolosi, promossa dall’OMS per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle devastanti conseguenze sanitarie e sociali di questa malattia. Si celebra inoltre la Giornata Internazionale per il Diritto alla Verità sulle Gravi Violazioni dei Diritti Umani e per la Dignità delle Vittime, istituita dall’ONU proprio in memoria del sacrificio di Monsignor Oscar Romero. In ambito europeo, si festeggia anche la Giornata Europea del Gelato Artigianale.

Curiosità e citazione

Sapevate che Harry Houdini, nato oggi, era così ossessionato dallo svelare i falsi medium che promise a sua moglie di provare a contattarla dall’aldilà dopo la morte usando un codice segreto che solo loro conoscevano? Lei tenne una seduta spiritica ogni anno per dieci anni, ma non ricevette mai il messaggio.