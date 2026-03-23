Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Oggi è San Turibio

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco di oggi. Il 23 marzo è l’82º giorno del calendario gregoriano e segna un momento di passaggio in cui la storia politica, le innovazioni tecnologiche e le celebrazioni della natura si intrecciano in modo unico.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica celebra San Turibio de Mogrovejo, vescovo spagnolo e instancabile missionario in America Latina, patrono dei vescovi missionari. Si festeggiano inoltre San Vittoriano, martire in Nord Africa, e Sant’Ottone Frangipane, eremita particolarmente venerato ad Ariano Irpino.

Nati il 23 marzo

Stendhal (1783): Celebre scrittore francese, autore de Il Rosso e il Nero.

(1783): Celebre scrittore francese, autore de Il Rosso e il Nero. Juan Gris (1887): Pittore spagnolo, tra i massimi esponenti del cubismo.

(1887): Pittore spagnolo, tra i massimi esponenti del cubismo. Akira Kurosawa (1910): Regista e sceneggiatore giapponese, maestro del cinema mondiale.

(1910): Regista e sceneggiatore giapponese, maestro del cinema mondiale. Ugo Tognazzi (1922): Attore, regista e sceneggiatore italiano, pilastro della commedia all’italiana.

(1922): Attore, regista e sceneggiatore italiano, pilastro della commedia all’italiana. Elizabeth Taylor (1932): Leggendaria attrice statunitense, icona di bellezza e talento.

(1932): Leggendaria attrice statunitense, icona di bellezza e talento. Franco Battiato (1945): Cantautore, compositore e regista italiano, genio della musica sperimentale e pop.

(1945): Cantautore, compositore e regista italiano, genio della musica sperimentale e pop. Damon Albarn (1968): Musicista britannico, frontman dei Blur e ideatore dei Gorillaz.

(1968): Musicista britannico, frontman dei Blur e ideatore dei Gorillaz. Andrea Dovizioso (1986): Pilota motociclistico italiano, campione del mondo classe 125 nel 2004.

Morti il 23 marzo

Giulia Farnese (1524): Nobile italiana, nota per il suo legame con Papa Alessandro VI.

(1524): Nobile italiana, nota per il suo legame con Papa Alessandro VI. Papa Giulio III (1555): 221º vescovo di Roma.

(1555): 221º vescovo di Roma. Giulietta Masina (1994): Attrice italiana, musa e moglie di Federico Fellini.

(1994): Attrice italiana, musa e moglie di Federico Fellini. Elizabeth Taylor (2011): L’attrice scompare in questo stesso giorno, chiudendo il cerchio della sua vita cinematografica.

Eventi principali

1839 : Sul giornale Boston Morning Post appare per la prima volta l’espressione “O.K.” come abbreviazione di “oll korrect”.

: Sul giornale Boston Morning Post appare per la prima volta l’espressione “O.K.” come abbreviazione di “oll korrect”. 1848 : Il Regno di Sardegna dichiara guerra all’Impero Austriaco, dando ufficialmente inizio alla Prima Guerra d’Indipendenza italiana.

: Il Regno di Sardegna dichiara guerra all’Impero Austriaco, dando ufficialmente inizio alla Prima Guerra d’Indipendenza italiana. 1857 : A New York viene installato il primo ascensore per persone a uso commerciale, realizzato da Elisha Otis.

: A New York viene installato il primo ascensore per persone a uso commerciale, realizzato da Elisha Otis. 1919 : Benito Mussolini fonda a Milano, in Piazza San Sepolcro, i Fasci italiani di combattimento.

: Benito Mussolini fonda a Milano, in Piazza San Sepolcro, i Fasci italiani di combattimento. 1944 : A Roma, i partigiani dei GAP compiono l’attentato di via Rasella contro un reparto delle truppe d’occupazione tedesche.

: A Roma, i partigiani dei GAP compiono l’attentato di via Rasella contro un reparto delle truppe d’occupazione tedesche. 2001 : La stazione spaziale russa Mir viene fatta rientrare nell’atmosfera terrestre, terminando la sua missione con un tuffo nell’Oceano Pacifico.

: La stazione spaziale russa Mir viene fatta rientrare nell’atmosfera terrestre, terminando la sua missione con un tuffo nell’Oceano Pacifico. 2026: In Italia si conclude la seconda giornata di votazioni per il referendum sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata Mondiale della Meteorologia, istituita nel 1961 per ricordare la nascita dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) avvenuta il 23 marzo 1950. Questa ricorrenza sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale per la sicurezza climatica e la protezione dell’ambiente.

Curiosità e citazione

I nati il 23 marzo sembrano avere un legame speciale con l’innovazione e l’eclettismo: Franco Battiato ha rivoluzionato la musica italiana con sonorità esotiche, mentre Akira Kurosawa ha fuso la cultura orientale con quella occidentale nel cinema. Una curiosità riguarda Elizabeth Taylor: la sua data di nascita e di morte coincidono quasi simmetricamente con la data odierna, rendendo il 23 marzo il fulcro della sua biografia.

Citazione del giorno: “La parola ‘impossibile’ non è francese.” (Stendhal)

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