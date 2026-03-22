Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Oggi è la giornata mondiale dell’acqua

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco di oggi. Il 22 marzo è il giorno che segna il pieno risveglio della primavera, una data simbolo per la tutela delle risorse vitali del pianeta e per il ricordo di grandi innovatori della cultura e della scienza.

Santi di oggi

In questo giorno la Chiesa cattolica commemora Santa Lea di Roma, vedova del IV secolo che scelse una vita di ascesi e povertà. Si celebrano inoltre San Benvenuto Scotivoli, vescovo di Osimo, San Paolo di Narbona, vescovo e martire, e San Nicola Owen, religioso gesuita e martire.

Nati in questo giorno

Tra i personaggi celebri nati il 22 marzo figurano Antoon van Dyck (1599), celebre pittore fiammingo; l’attore e regista italiano Nino Manfredi (1921), icona della commedia all’italiana; Marcel Marceau (1923), il mimo francese più famoso al mondo; l’ex ciclista italiano Mario Cipollini (1967), tra i velocisti più forti di sempre; il musicista statunitense George Benson (1943), virtuoso della chitarra jazz e soul; l’attrice americana Reese Witherspoon (1976), premio Oscar per Quando l’amore brucia l’anima; e il compositore britannico Andrew Lloyd Webber (1948), autore di celebri musical come Il Fantasma dell’Opera.

Morti in questo giorno

Il 22 marzo ricordiamo la scomparsa di Johann Wolfgang von Goethe (1832), gigante della letteratura tedesca e autore del Faust; Agostino Carracci (1602), pittore e incisore italiano; l’ammiraglio italiano Luigi Faravelli (1914) e il botanico tedesco Karl Moritz Schumann (1904). In tempi più recenti, nel 1994, è venuto a mancare l’animatore statunitense Walter Lantz, creatore del personaggio di Picchiarello.

Eventi storici

Nel 1312, con la bolla Vox in excelso, Papa Clemente V sopprime l’Ordine dei Cavalieri Templari. Nel 1848, durante le Cinque Giornate di Milano, la città viene liberata dagli austriaci, mentre a Venezia viene proclamata la Repubblica di San Marco. Nel 1895 i fratelli Lumière proiettano per la prima volta un film in una sessione privata a Parigi. Nel 1963 viene pubblicato nel Regno Unito Please Please Me, il primo album dei Beatles, che segna l’inizio della rivoluzione musicale mondiale. Nel 1995 il cosmonauta russo Valeri Polyakov rientra sulla Terra stabilendo il record di permanenza nello spazio con 438 giorni consecutivi.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 a seguito della Conferenza di Rio. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi idrica globale e promuovere la gestione sostenibile delle risorse di acqua dolce.

Curiosità sui nati di oggi

Chi nasce il 22 marzo appartiene al segno dell’Ariete ed è spesso caratterizzato da una forte determinazione e da un’energia contagiosa. Nino Manfredi, nato in questo giorno, dichiarò spesso che il suo umorismo derivava dall’osservazione dei difetti umani, trasformando la malinconia in arte. Si dice che i nati oggi abbiano una particolare propensione per il ritmo e la coordinazione, dote evidente sia nel talento musicale di George Benson sia nello scatto bruciante sui pedali di Mario Cipollini.

Citazione del giorno

Nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo. (Johann Wolfgang von Goethe)

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