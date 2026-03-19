Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Oggi è la festa del papà

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 19 marzo, una giornata che nel calendario civile e religioso italiano riveste un’importanza profonda, legata alla figura paterna e a momenti di cruciale importanza storica e sociale.

Santi celebrati il 19 marzo

Il 19 marzo la Chiesa Cattolica celebra la Solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e patrono della Chiesa universale. Vengono inoltre ricordati Sant’Alcmondo di Derby, martire, il Beato Andrea Gallerani, laico senese, e il Beato Marcello Callo, giovane martire nei campi di sterminio nazisti.

Nati il 19 marzo

Benedetto Varchi (1503) – Umanista e storico italiano

David Livingstone (1813) – Medico ed esploratore scozzese

Wyatt Earp (1848) – Leggendario sceriffo del West americano

Max Reger (1873) – Compositore e organista tedesco

Gualtiero Marchesi (1930) – Chef e fondatore della nuova cucina italiana

Mario Monti (1943) – Economista e politico italiano

Glenn Close (1947) – Attrice statunitense

Pino Daniele (1955) – Cantautore e musicista italiano

Claudio Bisio (1957) – Attore e conduttore televisivo italiano

Alessandro Nesta (1976) – Ex calciatore e allenatore italiano

Morti il 19 marzo

Alessandro Severo (235) – Imperatore romano

Lajos Kossuth (1894) – Politico e patriota ungherese

Edgar Rice Burroughs (1950) – Scrittore statunitense, creatore di Tarzan

Giuseppe Diana (1994) – Presbitero italiano, ucciso dalla camorra

Marco Biagi (2002) – Giuslavorista e accademico italiano, ucciso dalle Nuove Brigate Rosse

Eventi principali

1915 – Plutone viene fotografato per la prima volta, sebbene non venga ancora riconosciuto come un nuovo pianeta.

1932 – Viene inaugurato il Sydney Harbour Bridge, uno dei simboli più iconici dell’Australia.

1945 – Seconda guerra mondiale: Adolf Hitler emana il Decreto Nerone, ordinando la distruzione di tutte le industrie e infrastrutture tedesche per non lasciarle in mano agli Alleati.

1964 – Viene inaugurato il Traforo del Gran San Bernardo, il primo traforo autostradale delle Alpi che collega l’Italia alla Svizzera.

1981 – Papa Giovanni Paolo II entra per la prima volta in una fabbrica, visitando le acciaierie di Terni.

Giornate mondiali

Il 19 marzo ricorre la Giornata Mondiale del Sonno (World Sleep Day), volta a sensibilizzare sull’importanza della salute del riposo. In Italia e in molti paesi cattolici si festeggia inoltre la Festa del Papà.

Curiosità e citazione

I nati il 19 marzo appartengono al segno zodiacale dei Pesci, l’ultimo dello zodiaco. Sono spesso descritti come individui dotati di una straordinaria sensibilità e di un’intuizione quasi profetica. La curiosità principale riguarda la loro capacità di mediare tra il mondo dei sogni e quello della realtà: molti nati in questo giorno, come dimostra la carriera di Gualtiero Marchesi o Pino Daniele, riescono a trasformare visioni astratte in opere concrete e rivoluzionarie.

Citazione del giorno: “Per amore del mio popolo non tacerò.” (Don Giuseppe Diana)

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