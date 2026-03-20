Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Nasce la pila elettrica di Volta

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 20 marzo. In questa data, mentre la natura si risveglia con l’equinozio di primavera nell’emisfero boreale, la storia ci consegna eventi che spaziano dalle grandi scoperte scientifiche a momenti di profonda riflessione civile. È un giorno di transizione, dove il rigore della scienza incontra la ricerca della felicità umana.

Santi celebrati il 20 marzo

Il calendario liturgico cristiano ricorda in questo giorno diverse figure di rilievo, tra cui spicca San Giovanni Nepomuceno, martire e protettore dei confessori e dei ponti. Si celebrano inoltre Sant’Alessandra di Amiso e compagne martiri, San Cutberto di Lindisfarne, vescovo, San Niceta di Apolloniade e Sant’Archippo, discepolo di San Paolo.

Nati il 20 marzo

In un unico elenco che unisce eccellenze italiane e personalità internazionali, ricordiamo le nascite di:

Ovidio (43 a.C.): Celebre poeta romano, autore delle “Metamorfosi”.

(43 a.C.): Celebre poeta romano, autore delle “Metamorfosi”. Henrik Ibsen (1828): Drammaturgo e poeta norvegese, padre del dramma moderno.

(1828): Drammaturgo e poeta norvegese, padre del dramma moderno. Beniamino Gigli (1890): Tenore italiano, considerato uno dei più grandi cantanti d’opera del XX secolo.

(1890): Tenore italiano, considerato uno dei più grandi cantanti d’opera del XX secolo. Fred Rogers (1928): Celebre conduttore televisivo e pedagogista statunitense.

(1928): Celebre conduttore televisivo e pedagogista statunitense. Spike Lee (1957): Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense.

(1957): Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Holly Hunter (1958): Attrice statunitense, premio Oscar per “Lezioni di piano”.

(1958): Attrice statunitense, premio Oscar per “Lezioni di piano”. Isolde Kostner (1975): Ex sciatrice alpina italiana, pluricampionessa mondiale.

(1975): Ex sciatrice alpina italiana, pluricampionessa mondiale. Fernando Torres (1984): Ex calciatore spagnolo, soprannominato “El Niño”.

Morti il 20 marzo

Personalità che hanno lasciato un segno indelebile e che ricordiamo nell’anniversario della loro scomparsa:

Enrico IV d’Inghilterra (1413): Re d’Inghilterra e signore d’Irlanda.

(1413): Re d’Inghilterra e signore d’Irlanda. Isaac Newton (1727): Fisico, matematico e astronomo inglese, tra i più grandi scienziati di ogni tempo.

(1727): Fisico, matematico e astronomo inglese, tra i più grandi scienziati di ogni tempo. Ilaria Alpi (1994): Giornalista italiana uccisa a Mogadiscio insieme all’operatore Miran Hrovatin.

(1994): Giornalista italiana uccisa a Mogadiscio insieme all’operatore Miran Hrovatin. David Rockefeller (2017): Banchiere e filantropo statunitense.

Eventi principali del 20 marzo

1800 : Alessandro Volta presenta ufficialmente la sua invenzione, la pila elettrica, in una lettera indirizzata alla Royal Society di Londra.

: Alessandro Volta presenta ufficialmente la sua invenzione, la pila elettrica, in una lettera indirizzata alla Royal Society di Londra. 1916 : Albert Einstein pubblica sulla rivista Annalen der Physik la versione definitiva della sua Teoria della Relatività Generale.

: Albert Einstein pubblica sulla rivista Annalen der Physik la versione definitiva della sua Teoria della Relatività Generale. 1956 : La Tunisia ottiene l’indipendenza dalla Francia dopo anni di protettorato.

: La Tunisia ottiene l’indipendenza dalla Francia dopo anni di protettorato. 1969 : John Lennon e Yoko Ono si sposano a Gibilterra.

: John Lennon e Yoko Ono si sposano a Gibilterra. 1995 : Membri della setta Aum Shinrikyo compiono un attacco terroristico con gas sarin nella metropolitana di Tokyo, causando morti e migliaia di intossicati.

: Membri della setta Aum Shinrikyo compiono un attacco terroristico con gas sarin nella metropolitana di Tokyo, causando morti e migliaia di intossicati. 2003: Inizia la Seconda guerra del Golfo con l’invasione dell’Iraq da parte delle forze anglo-statunitensi.

Giornata mondiale

Il 20 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Felicità, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012 per riconoscere l’importanza del benessere e della felicità come obiettivi universali dell’essere umano.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 20 marzo si trova spesso al confine tra Pesci e Ariete, un punto di intersezione zodiacale che conferisce grande sensibilità unita a una spiccata forza creativa. Molti nati in questo giorno sono pionieri nel proprio campo, capaci di vedere oltre le convenzioni del proprio tempo.

La citazione del giorno è di Isaac Newton: