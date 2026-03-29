Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Nasce il mito della Vespa

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 29 marzo. Questa data segna un crocevia di eventi che spaziano dalle grandi riforme sociali alle innovazioni industriali che hanno cambiato il volto dell’Italia nel dopoguerra. È un giorno di riflessione storica, ma anche di celebrazione per il genio artistico e sportivo che ha caratterizzato diverse epoche.

Santi celebrati il 29 marzo

I santi e i beati ricordati dalla Chiesa in questa giornata sono:

San Secondo di Asti (Martire)

San Marco di Aretusa (Vescovo)

Santi Armogasto, Archinimo e Saturnino (Martiri)

San Ludolfo di Ratzeburg (Vescovo)

San Guglielmo Tempier (Vescovo)

Beato Bertoldo (Priore generale dei Carmelitani)

Beata Agnese di Chatillon (Monaca)

Nati il 29 marzo

In questo elenco figurano i principali protagonisti nati in questa data, tra italiani e stranieri:

Lavrentij Beria (1899) – Politico sovietico

Ernst Jünger (1895) – Scrittore e filosofo tedesco

Mario Rossi (1902) – Direttore d’orchestra italiano

John Major (1943) – Politico britannico, ex Primo Ministro

Vangelis (1943) – Compositore e polistrumentista greco

Terence Hill (1939) – Attore e regista italiano (all’anagrafe Mario Girotti)

Christopher Lambert (1957) – Attore francese

Elle Macpherson (1964) – Supermodella e attrice australiana

Rui Costa (1972) – Ex calciatore portoghese

Jennifer Capriati (1976) – Ex tennista statunitense

Morti il 29 marzo

In questo elenco figurano le principali personalità scomparse in questa data, tra italiani e stranieri:

Papa Stefano IX (1058) – 154º Papa della Chiesa cattolica

Emanuel Swedenborg (1772) – Filosofo e mistico svedese

Nicolas de Condorcet (1794) – Matematico e filosofo francese

Filippo Turati (1932) – Politico e giornalista italiano, tra i fondatori del PSI

Robert Falcon Scott (1912) – Esploratore britannico (data dell’ultima annotazione sul diario)

Georges Seurat (1891) – Pittore francese, pioniere del puntinismo

Eventi principali del 29 marzo

Ecco i fatti storici più rilevanti accaduti in questo giorno:

1139: Papa Innocenzo II emana la bolla Omne Datum Optimum, che ufficializza l’Ordine dei Templari.

1516: La Serenissima Repubblica di Venezia istituisce il Ghetto, il primo quartiere ebraico d’Europa.

1795: Ludwig van Beethoven debutta come pianista a Vienna, eseguendo il suo primo concerto per pianoforte e orchestra.

1848: Inizia la Prima guerra d’indipendenza italiana con il passaggio del Ticino da parte delle truppe di Carlo Alberto.

1912: L’esploratore Robert Falcon Scott scrive l’ultima pagina del suo diario prima di morire durante la spedizione al Polo Sud.

1946: La Piaggio presenta ufficialmente sul mercato la Vespa, destinata a diventare un’icona del design italiano.

1973: Gli ultimi soldati americani lasciano il Vietnam del Sud, ponendo fine al coinvolgimento diretto degli USA nel conflitto.

2004: Sette paesi dell’ex blocco orientale (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia) entrano ufficialmente nella NATO.

2017: Il Regno Unito invoca l’articolo 50 del Trattato di Lisbona, dando formalmente inizio al processo della Brexit.

Giornata mondiale del 29 marzo

In questa data si celebra la Giornata Mondiale del Pianoforte (Piano Day). La ricorrenza cade l’88º giorno dell’anno, un numero scelto simbolicamente per richiamare gli 88 tasti dello strumento.

Curiosità e citazione

Una curiosità legata ai nati in questo giorno riguarda Terence Hill: sebbene sia il simbolo del western all’italiana, l’attore visse i suoi primi anni in Germania, scampando miracolosamente ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale prima di tornare in Italia e iniziare la sua carriera cinematografica. Un’altra curiosità riguarda Elle Macpherson, soprannominata “The Body” per le sue proporzioni perfette, che detiene il record di cinque apparizioni sulla copertina di Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Citazione del giorno: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi.” – Giuseppe Tomasi di Lampedusa (dal romanzo Il Gattopardo, spesso associato alla figura di Terence Hill che ne interpretò la versione cinematografica).

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco