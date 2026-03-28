Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. L’Aeronautica Militare compie gli anni tra storia e innovazione

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 28 marzo. Questa giornata si colloca nel cuore della primavera, un momento di rinascita che la storia ha spesso scelto per sancire l’inizio di nuove ere politiche, scoperte scientifiche e la nascita di icone che hanno segnato la cultura contemporanea.

Santi celebrati il 28 marzo

San Castore di Tarso, martire; San Gontrano, re dei Franchi; San Cono di Naso, abate; Santo Stefano Harding, abate di Cîteaux; San Sisto III, Papa; Beata Giovanna Maria de Maillé, vedova.

Nati il 28 marzo

Raffaello Sanzio (1483), pittore e architetto italiano tra i più celebri del Rinascimento; Teresa d’Avila (1515), religiosa e mistica spagnola; Maksim Gor’kij (1868), scrittore e drammaturgo russo; Guido Carli (1914), economista e politico italiano; Mario Vargas Llosa (1936), scrittore peruviano premio Nobel per la letteratura; Claudio Magris (1939), scrittore e saggista italiano; Mike Newell (1942), regista britannico; Vince Vaughn (1970), attore statunitense; Stanislas Wawrinka (1985), tennista svizzero; Lady Gaga (1986), cantautrice e attrice statunitense.

Morti il 28 marzo

Giacomo I d’Aragona (1276), re d’Aragona; Papa Martino IV (1285), pontefice francese; Lucrezia Tornabuoni (1482), poetessa italiana e madre di Lorenzo il Magnifico; Ivan il Terribile (1584), primo Zar di Russia; Nicolas de Condorcet (1794), matematico e filosofo francese; Modest Petrovič Musorgskij (1881), compositore russo; Sergej Vasil’evič Rachmaninov (1943), compositore e pianista russo; Virginia Woolf (1941), scrittrice e saggista britannica; Marc Chagall (1985), pittore bielorusso naturalizzato francese; Peter Ustinov (2004), attore e regista britannico.

Eventi del 28 marzo

1910: Henri Fabre compie il primo volo al mondo su un idrovolante presso Martigues, in Francia. 1923: Viene ufficialmente istituita la Regia Aeronautica, l’aviazione militare italiana come forza armata indipendente. 1930: Le città turche di Costantinopoli e Angora cambiano ufficialmente nome in Istanbul e Ankara. 1939: Con la conquista di Madrid da parte delle truppe di Francisco Franco ha fine la guerra civile spagnola. 1979: Negli Stati Uniti avviene l’incidente nucleare di Three Mile Island, il più grave mai accaduto in una centrale americana. 1994: In Italia si concludono le prime elezioni politiche con il sistema maggioritario, che vedono la vittoria del Polo delle Libertà.

Giornata mondiale

Il 28 marzo ricorre la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia cronica che colpisce milioni di donne nel mondo. In Italia, la data coincide anche con la celebrazione della Giornata dell’Aeronautica Militare.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 28 marzo è spesso caratterizzato da una forte determinazione e da un’aura di originalità che non passa inosservata. Ne è un esempio perfetto Lady Gaga, che ha costruito il suo successo planetario unendo un talento musicale cristallino a uno stile visivo eccentrico e provocatorio. Anche il genio rinascimentale Raffaello Sanzio condivide questa data, confermando come il 28 marzo sembri favorire personalità capaci di ridefinire i canoni estetici della propria epoca.

Citazione del giorno

L’amore è come la musica, non si può spiegare ma si sente. (Raffaello Sanzio)

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