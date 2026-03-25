Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Dantedì e Trattati di Roma: il 25 marzo tra identità italiana e sogno europeo

Il 25 marzo è una data intrisa di misticismo e storia, segnata dalla solennità dell’Annunciazione e dal leggendario inizio del viaggio ultraterreno di Dante Alighieri. Rappresenta un ponte tra il sacro e il profano, tra la nascita di nazioni e le grandi rivoluzioni tecnologiche e culturali.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Annunciazione del Signore. Si commemorano inoltre San Dismas (il Buon Ladrone), Santa Matrona di Tessalonica (martire), San Mona (vescovo di Milano), San Nicodemo di Mammola (eremita), San Procopio di Sazava (abate) e Santa Lucia Filippini (vergine).

Nati il 25 marzo

Corradino di Svevia (sovrano, 1252), Francesco I de’ Medici (granduca di Toscana, 1541), Gioacchino Murat (generale francese e re di Napoli, 1767), Antonio Fogazzaro (scrittore italiano, 1842), Arturo Toscanini (direttore d’orchestra italiano, 1867), Béla Bartók (compositore ungherese, 1881), David Lean (regista britannico, 1908), Simone Signoret (attrice francese, 1921), Flaminio Piccoli (politico italiano, 1915), Riz Ortolani (compositore italiano, 1926), Gloria Steinem (attivista e giornalista statunitense, 1934), Mina (cantante italiana, 1940), Aretha Franklin (cantante statunitense, 1942), Elton John (cantautore britannico, 1947), Sarah Jessica Parker (attrice statunitense, 1965), Marco Belinelli (cestista italiano, 1986).

Morti il 25 marzo

Novalis (poeta e filosofo tedesco, 1801), Giovan Battista Marino (poeta italiano, 1625), Antonio Pacinotti (fisico e inventore italiano, 1912), Frédéric Mistral (scrittore francese, 1914), Claude Debussy (compositore francese, 1918), Iginio Ugo Tarchetti (scrittore italiano, 1869), Max Ophüls (regista tedesco, 1957), Paolo Poli (attore e regista teatrale italiano, 2016).

Eventi storici

421 – Fondazione leggendaria di Venezia: secondo la tradizione, la posa della prima pietra della chiesa di San Giacomo di Rialto segna la nascita della città. 1300 – Inizio del viaggio di Dante Alighieri nella Divina Commedia, data convenzionalmente scelta dagli studiosi per l’incipit dell’opera. 1807 – Il Parlamento britannico approva lo Slave Trade Act, che abolisce la tratta degli schiavi nell’Impero britannico. 1886 – A Genova viene pubblicato il primo numero del quotidiano Il Secolo XIX. 1957 – Vengono firmati i Trattati di Roma, che istituiscono la Comunità Economica Europea (CEE) e l’Euratom, pietre miliari dell’integrazione europea. 2001 – Gli accordi di Schengen entrano ufficialmente in vigore per nove paesi dell’Unione Europea. 2020 – Viene celebrata per la prima volta in Italia la giornata del Dantedì.

Giornata mondiale

Il 25 marzo si celebra la Giornata Internazionale in Memoria delle Vittime della Schiavitù e della Tratta Transatlantica degli Schiavi, istituita dalle Nazioni Unite. In Italia ricorre inoltre il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 25 marzo appartiene al segno dell’Ariete ed è spesso caratterizzato da una forte indipendenza e da una natura pionieristica. Molti nati in questo giorno, come Mina o Elton John, hanno rivoluzionato i canoni della musica e della performance con uno stile unico e inconfondibile. Una curiosità particolare riguarda Arturo Toscanini: era noto per la sua memoria prodigiosa, che gli permetteva di dirigere intere opere senza mai guardare lo spartito.

Citazione del giorno: Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita. (Dante Alighieri)

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco