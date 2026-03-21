Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Arriva la Primavera!

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 21 marzo. Questa data segna simbolicamente il passaggio verso la rinascita con l’inizio della primavera nell’emisfero boreale, un giorno denso di significati civili e poetici che celebra la vita in tutte le sue sfumature, dalla natura alla memoria storica.

Santi di oggi

San Nicola della Flüe (Eremita e patrono della Svizzera), Santa Benedetta Cambiagio Frassinello (Religiosa), San Berillo di Catania (Vescovo), San Giustiniano di Vercelli (Vescovo), San Serapione di Thmuis (Vescovo), San Lupicino (Abate), Sant’Enda di Aran (Abate), San Filemone di Roma (Martire).

Nati in questo giorno

Modest Petrovič Musorgskij (Compositore russo, 1839), Luigi Tenco (Cantautore italiano, 1938), Alda Merini (Poetessa italiana, 1931), Ayrton Senna (Pilota automobilistico brasiliano, 1960), Ronaldinho (Calciatore brasiliano, 1980), Paolo Belli (Cantante e conduttore italiano, 1962), Timothy Dalton (Attore britannico, 1946), Gary Oldman (Attore britannico, 1958), Lothar Matthäus (Calciatore e allenatore tedesco, 1961), Alena Šeredová (Modella ceca, 1978), Antoine Griezmann (Calciatore francese, 1991), Jordi Alba (Calciatore spagnolo, 1989).

Morti in questo giorno

Pocahontas (Nativa americana, 1617), Thomas Cranmer (Arcivescovo inglese, 1556), Ilaria Alpi (Giornalista italiana, 1994), Carmine Pecorelli (Giornalista italiano, 1979), Pietro Mennea (Atleta italiano, 2013), Carmelo Bene (Attore e drammaturgo italiano, 2002), Leo Fender (Inventore statunitense, 1991), Gianni Mura (Giornalista e scrittore italiano, 2020), David Rockefeller (Banchiere statunitense, 2017), Miran Hrovatin (Fotografo italiano, 1994).

Eventi principali

Nel 1413 Enrico V viene proclamato Re d’Inghilterra. Nel 1800, a Venezia, avviene l’incoronazione di Papa Pio VII nella Basilica di San Giorgio Maggiore. Nel 1918 inizia sul fronte occidentale l’Offensiva di primavera durante la Prima guerra mondiale. Nel 1933 viene completato il primo campo di concentramento nazista a Dachau. Nel 1935 la Persia cambia ufficialmente nome in Iran. Nel 1956 Anna Magnani è la prima attrice italiana a vincere il Premio Oscar come miglior attrice protagonista per il film La rosa tatuata. Nel 1960 in Sudafrica avviene il massacro di Sharpeville contro i manifestanti anti-apartheid. Nel 1994 a Mogadiscio vengono uccisi la giornalista Ilaria Alpi e il fotografo Miran Hrovatin. Tra il 20 e il 21 marzo ricorre l’equinozio di primavera.

Giornate mondiali e nazionali

Giornata mondiale della poesia (UNESCO), Giornata mondiale della sindrome di Down, Giornata internazionale delle foreste, Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie (Italia).

Curiosità sui nati di oggi

Chi nasce il 21 marzo appartiene al primo giorno del segno dell’Ariete ed è spesso considerato un pioniere naturale. Queste persone tendono a possedere un’energia prorompente e un forte desiderio di autoaffermazione, riflettendo la forza della natura che esplode in primavera. Si dice che i nati in questo giorno abbiano una particolare affinità con l’infanzia e una capacità innata di mantenere uno sguardo puro e diretto sul mondo, proprio come la poetessa Alda Merini che definiva la sua nascita primaverile una forma di follia generosa e creativa.

Citazione del giorno

Sono nata il ventuno a primavera ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle potesse scatenar tempesta. (Alda Merini)

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco