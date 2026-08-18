Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 18 Agosto: il voto alle donne diventa realtà negli USA

Il 18 agosto si colloca nel cuore dell’estate, un giorno segnato da tappe storiche rilevanti nel campo delle esplorazioni, dell’arte e della scienza.

Santi del giorno

Sant’Elena imperatrice, San Agapito di Palestrina, San Lauro e compagni martiri, San Firmino di Metz.

Nati celebri del 18 agosto

Antonio Salieri (1750), compositore italiano.

Franz Joseph I d’Austria (1830), imperatore d’Austria e re d’Ungheria.

Robert Redford (1936), attore e regista statunitense.

Sergio Castellitto (1953), attore e regista italiano.

Patrick Swayze (1952), attore e ballerino statunitense.

Roman Polański (1933), regista e sceneggiatore polacco.

Edward Norton (1969), attore statunitense.

Morti celebri del 18 agosto

Papa Paolo IV (1559), pontefice della Chiesa cattolica.

Balzac (Honoré de Balzac) (1850), scrittore e drammaturgo francese.

Guido Gozzano (1916), poeta e scrittore italiano.

B.F. Skinner (1990), psicologo e autore statunitense.

Kim Dae-jung (2009), politico sudcoreano e Premio Nobel per la Pace.

Eventi storici del 18 agosto

1201: Viene fondata la città di Riga, attuale capitale della Lettonia.

1868: L’astronomo francese Pierre Jules César Janssen scopre l’elio durante un’eclissi solare.

1920: Entra in vigore negli Stati Uniti il XIX emendamento della Costituzione, che garantisce il diritto di voto alle donne.

1960: Viene messa in commercio la prima pillola anticoncezionale negli Stati Uniti.

1991: In Unione Sovietica inizia il tentativo di colpo di Stato contro Michail Gorbačëv.

Giornata mondiale

Giornata mondiale della prevenzione degli incendi boschivi.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 18 agosto condividono spesso una spiccata predisposizione per la creatività, la determinazione e la leadership drammatica. Molti dei personaggi celebri nati in questa data, da Salieri a Redford e Polański, si sono distinti per la capacità di incidere profondamente nella storia dell’arte e del cinema grazie a un talento forte e rigoroso.

Citazione del giorno

“L’invidia è la reazione dei mediocri al talento.” (Attribuzione popolare legata alla figura di Antonio Salieri)

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