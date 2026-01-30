Battipagliese: tesserato il calciatore Emanuele Fontanella

La Battipagliese1929 è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore Emanuele Fontanella.

La carriera calcistica

Nato a Castellammare di Stabia l’1/10/2007, Fontanella è un terzino sinistro cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Cavese (juniores nazionale e Primavera 4) ed Avellino (Primavera 2) prima di passare all’Afragolese (serie D). Ha partecipato al “Torneo delle Regioni under17” con la Campania arrivando in finale.

Il calciatore è già a disposizione del tecnico Iuliano in vista della prossima gara di campionato con l’Ebolitana.