Battipaglia e Salerno unite contro la violenza di genere:

Al via una giornata di autodifesa e consapevolezza nel nome di Pamela Mastropietro

Alessandra Verni

Una mattina a Battipaglia e un pomeriggio a Salerno per dire no alla violenza e sì alla consapevolezza. Giovedì 18 dicembre va in scena una giornata dedicata all’autodifesa e al ricordo delle vittime della violenza di genere, con due appuntamenti aperti al pubblico e a ingresso libero.

L’iniziativa

L’iniziativa prende il via dalle 10 alle 12 a Battipaglia, presso il centro sportivo Balnea, e prosegue dalle 17 alle 19 a Salerno, nella scuola media Vernieri, nel quartiere Mariconda. Al centro dell’evento, lezioni pratiche di autodifesa curate da istruttori provenienti da tutta la regione, in un contesto pensato per informare, coinvolgere e sensibilizzare.

La giornata è organizzata dalla Bracciante Promotion insieme al Team Bracciante e all’Associazione Pamela Mastropietro, con il patrocinio dei Comuni di Battipaglia e Salerno. A presentare l’iniziativa sarà Alessandra Verni, presidente dell’associazione e madre di Pamela Mastropietro, la giovane uccisa a Macerata nel 2018.

A chi è rivolto il corso

L’evento è rivolto a donne e uomini di ogni età, con l’obiettivo di affrontare il tema della violenza senza distinzioni e senza barriere, portando l’attenzione anche su una realtà spesso meno visibile e poco raccontata.

L’Associazione Pamela Mastropietro opera nel campo della prevenzione e del benessere psico-emotivo, promuovendo attività legate all’arte, alla natura e agli animali, affiancate da un impegno costante contro ogni forma di violenza.

