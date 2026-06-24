Albanella, mediazione interculturale e seconde generazioni: tavolo tematico per il progetto Demetra

Mediazione interculturale, accesso ai servizi e ruolo delle seconde generazioni saranno al centro del tavolo tematico in programma mercoledì 1° luglio 2026, dalle ore 11:30 alle 13:30, presso la Biblioteca comunale di Albanella, in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 6/B.

L’incontro, dal titolo “Mediazione interculturale e seconde generazioni: strumenti, bisogni e prospettive nei territori”, è promosso nell’ambito del progetto Demetra, in collaborazione con il Comune di Albanella.

I partecipanti al confronto

Al tavolo istituzionale e tecnico prenderanno parte:

Renato Iosca , Sindaco di Albanella;

, Sindaco di Albanella; Maria Sofia Gorrasi , Assessora agli Affari generali, Cultura e Pari opportunità del Comune di Albanella;

, Assessora agli Affari generali, Cultura e Pari opportunità del Comune di Albanella; Chiara Peri , Senior Project Manager di IPRS, partner del progetto Demetra;

, Senior Project Manager di IPRS, partner del progetto Demetra; Giuseppe Cavaliere, Coordinatore responsabile del progetto per il Consorzio La Rada, partner capofila del progetto Demetra.

L’appuntamento è rivolto in particolare a mediatori interculturali, assistenti sociali, professionisti e operatori dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, oltre che a rappresentanti delle istituzioni, associazioni, realtà del Terzo settore, volontari e cittadini interessati.

Un tavolo aperto per co-progettare l’inclusione

Il tavolo avrà una struttura aperta e partecipativa: tutti i presenti potranno prendere la parola, portare esperienze, segnalare bisogni e criticità e contribuire al confronto sulle modalità con cui servizi, istituzioni e comunità locali possono collaborare in maniera più efficace.

La mediazione interculturale rappresenta infatti uno strumento fondamentale per superare gli ostacoli linguistici, culturali e organizzativi che possono rendere più difficile l’accesso ai servizi. Il suo ruolo non si limita alla traduzione, ma riguarda la costruzione di un dialogo tra cittadini e istituzioni, la comprensione dei bisogni e il rafforzamento della fiducia nei servizi territoriali.

Il ruolo chiave delle seconde generazioni

Una parte del confronto sarà dedicata alle seconde generazioni, ai giovani nati o cresciuti in Italia all’interno di famiglie di origine straniera e al contributo che le loro esperienze possono offrire ai percorsi di inclusione.

La loro conoscenza di differenti riferimenti linguistici e culturali può rappresentare una risorsa per leggere i cambiamenti delle comunità locali e costruire servizi più accessibili, senza attribuire soprattutto ai minori responsabilità improprie di traduzione o mediazione.

Il Progetto Demetra

L’iniziativa rientra nella Linea E del progetto Demetra, dedicata alla mappatura e alla capacitazione dei nodi strategici della rete sanitaria e sociosanitaria. L’attività mira a rafforzare il raccordo tra servizi pubblici, enti locali, Terzo settore e volontariato, favorendo la condivisione di linguaggi, strumenti e modalità integrate di intervento.

Il progetto Demetra, promosso dal Consorzio La Rada in collaborazione con l’ASL Salerno e con la rete territoriale, opera nei comuni di Albanella, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio Paestum, Eboli e Pontecagnano Faiano per migliorare l’accesso ai servizi e le condizioni di salute della popolazione migrante in situazione di vulnerabilità.

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