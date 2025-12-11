Agropoli: tutto pronto per “La Corsa dei Babbi Natale”, ecco come partecipare

L’Associazione Pegasus di Agropoli, Atletica Agropoli e Little Lions in collaborazione con Polisportiva Basket Agropoli, US.Agropoli e Gruppo Infante, sono lieti di annunciare l’organizzazione de “La Corsa dei Babbi Natale“, con il patrocinio del comune di Agropoli.

L’evento

Un evento podistico-ricreativo che coniuga l’attività fisica con lo spirito di solidarietà, in preparazione alle imminenti festività natalizie.

L’iniziativa, è strutturata come una corsa/camminata non competitiva, aperta alla partecipazione di cittadini di ogni fascia d’età, ribadendo l’impegno dell’Ente nel promuovere il benessere e l’inclusione sociale attraverso lo sport. Si svolgerà sabato 20 Dicembre come evento gratuito.

Ecco come partecipare

Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 9:30 presso Via Parco Pubblico “L. Bonifacio”.

La partenza ufficiale avverrà alle ore 10:30, seguendo un percorso che si concluderà in Piazza Vittorio Veneto intorno alle ore 11:00.

Tra divertimento e solidarietà

L’iniziativa assume un significativo valore benefico grazie alla partecipazione dell’Associazione ‘Piccolo Grande Amore’, a cui è legata la finalità di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca di malattie genetiche rare.

Al punto di arrivo, sarà allestita un’area dedicata all’animazione e intrattenimento per i bambini, con l’installazione di gonfiabili e attività ludiche, al fine di garantire un momento di festa conclusivo per tutte le famiglie.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a questo momento di aggregazione e sport, che rappresenta un importante appuntamento pre-natalizio per l’intera comunità di Agropoli