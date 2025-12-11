Agropoli: tutto pronto per “La Corsa dei Babbi Natale”, ecco come partecipare

L'appuntamento è per il 20 dicembre, l'iscrizione è gratuita. Ecco come partecipare

A cura di Comunicato Stampa
Babbo Natale

L’Associazione Pegasus di Agropoli, Atletica Agropoli e Little Lions in collaborazione con Polisportiva Basket Agropoli, US.Agropoli e Gruppo Infante, sono lieti di annunciare l’organizzazione de “La Corsa dei Babbi Natale“, con il patrocinio del comune di Agropoli.

L’evento

Un evento podistico-ricreativo che coniuga l’attività fisica con lo spirito di solidarietà, in preparazione alle imminenti festività natalizie.

L’iniziativa, è strutturata come una corsa/camminata non competitiva, aperta alla partecipazione di cittadini di ogni fascia d’età, ribadendo l’impegno dell’Ente nel promuovere il benessere e l’inclusione sociale attraverso lo sport. Si svolgerà sabato 20 Dicembre come evento gratuito.

Leggi anche:

Screening colon-retto nel distretto Sapri-Camerota: al via la campagna di prevenzione per la fascia 50-69 anni

Ecco come partecipare

Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 9:30 presso Via Parco Pubblico “L. Bonifacio”.
La partenza ufficiale avverrà alle ore 10:30, seguendo un percorso che si concluderà in Piazza Vittorio Veneto intorno alle ore 11:00.

Tra divertimento e solidarietà

L’iniziativa assume un significativo valore benefico grazie alla partecipazione dell’Associazione ‘Piccolo Grande Amore’, a cui è legata la finalità di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca di malattie genetiche rare.

Al punto di arrivo, sarà allestita un’area dedicata all’animazione e intrattenimento per i bambini, con l’installazione di gonfiabili e attività ludiche, al fine di garantire un momento di festa conclusivo per tutte le famiglie.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a questo momento di aggregazione e sport, che rappresenta un importante appuntamento pre-natalizio per l’intera comunità di Agropoli

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Dmo Salerno

La nuova governance del turismo a Salerno: al via l’iter per la costituzione delle Dmo

Parte il percorso per le Destination Management Organization nel Salernitano. Istituzioni e…

Aurelio Tommasetti

Campania, Tommasetti: “Fico già in balia di correnti e interessi”

"Escludere gli eletti è un modo per non scontentare nessuno ma ci…

Mensa Sanza

Sanza, nuova cucina scolastica da 60mila euro: sicurezza e qualità per gli alunni

Il Comune di Sanza inaugura una cucina moderna per le scuole con…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.