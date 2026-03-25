Cilento

Agropoli, torna la Via Crucis Vivente nel Borgo Antico: date e percorso dell’edizione 2026

Dopo anni di attesa, la Passione di Cristo torna tra i vicoli di Agropoli. Scopri il programma della Via Crucis Vivente: dal Castello Angioino alla Resurrezione dell'11 aprile

Roberta Foccillo

Agropoli si trasforma in un teatro a cielo aperto. Dopo anni di attesa, l’edizione 2026 della Via Crucis Vivente segna il ritorno di uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità cilentana. I vicoli medievali del centro storico faranno da cornice a una rievocazione che promette di essere un vero e proprio cammino emozionale.

Il Programma: Orari e Percorso

Il primo appuntamento con il cammino della Passione è fissato per le ore 18:30 del 28 marzo, con partenza dal suggestivo Castello Angioino Aragonese. Non si tratterà di una semplice rappresentazione, ma di un percorso immersivo fortemente voluto dal parroco don Pasquale Gargione per accompagnare fedeli e visitatori negli ultimi istanti della vita di Cristo.

La direzione artistica è affidata ad Antonio Speranza e Melissa Di Matteo, che hanno curato ogni dettaglio: dalle scene processuali alle musiche, creando atmosfere notturne capaci di toccare il cuore della cristianità.

Non solo Passione: l’appuntamento con la Resurrezione

L’evento quest’anno raddoppia. Dopo la sofferenza della croce, la comunità si ritroverà l’11 aprile per celebrare lo splendore della Resurrezione, completando così il ciclo pasquale.

«Sarà un bel momento sia perché si vive nel centro storico che già di struttura fa tanto, sia come momento di fede perché ci proietta nella settimana santa», ha dichiarato don Pasquale Gargione.

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