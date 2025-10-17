Agropoli ricorda Pasquale Russo: un memorial nel weekend

A quasi otto anni dalla scomparsa, Agropoli ricorda l’avvocato Pasquale Russo. L’Associazione Cilento Calcio ha organizzato il terzo memorial a lui dedicato che si svolgerà nel weekend presso il campo Torre di Agropoli.
Le partecipazioni
Sei le squadre partecipanti: Mepa Salerno, Nazionale Old Glorie Roma, Rappresentativa Piemonte, Amatori Roma, Trasmazzaro Mazara, Cilento Calcio. Il torneo è dedicato agli Over 50.
Chi era Pasquale Russo
Stimato nell’ambito lavorativo, il nome dell’avvocato Pasquale Russo è stato particolarmente legato allo sport, soprattutto all’Unione Sportiva Agropoli 1921. E’ lui, infatti, a detenere il record di presenze con i delfini, ben 344.
Con la compagine bianco-azzurra aveva disputato diversi campionati tra gli anni ’70 e ’80, indossando anche la fascia da capitano.