Agropoli ricorda Pasquale Russo: un memorial nel weekend

Appuntamento nel weekend

A cura di Ernesto Rocco

A quasi otto anni dalla scomparsa, Agropoli ricorda l’avvocato Pasquale Russo. L’Associazione Cilento Calcio ha organizzato il terzo memorial a lui dedicato che si svolgerà nel weekend presso il campo Torre di Agropoli.

Le partecipazioni

Sei le squadre partecipanti:  Mepa Salerno, Nazionale Old Glorie Roma, Rappresentativa Piemonte, Amatori Roma, Trasmazzaro Mazara, Cilento Calcio. Il torneo è dedicato agli Over 50.

Chi era Pasquale Russo

Stimato nell’ambito lavorativo, il nome dell’avvocato Pasquale Russo è stato particolarmente legato allo sport, soprattutto all’Unione Sportiva Agropoli 1921. E’ lui, infatti, a detenere il record di presenze con i delfini, ben 344.

Con la compagine bianco-azzurra aveva disputato diversi campionati tra gli anni ’70 e ’80, indossando anche la fascia da capitano.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Castellabate, cinghiale aggredisce anziano: corsa in ospedale per 80enne

L’uomo è stato aggredito all’improvviso, immediato il trasferimento in ospedale da parte…

Ipse Dixit

Ipse dixit: quarta puntata con Don Vincenzo Fiumara

In ogni puntata, assieme all'ospite invitato, si toccherà un tema di attualità…

Vincenzo De Luca

De Luca mette ai margini Fico: “a capotavola ci sono sempre io”

De Luca indica la strada e annuncia: “non ce ne andremo in…

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito