Polla, aggredisce la madre e la manda in ospedale: arrestato

POLLA. Un giovane di 30 anni residente a Polla è stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione comandata da maresciallo Fabio D’Agostino, per aver provocato delle lesioni alla madre.

Aggredisce la madre: i fatti

Il giovane, per motivi ancora non chiari, si è scagliato contro la madre colpendola diverse volte fino a provocarle delle lesioni che hanno reso necessario il ricovero in ospedale.

E’ stata la donna stessa a chiedere l’intervento dei soccorsi. Trasportata in ospedale è stata medicata dai sanitari del pronto soccorso e poi dimessa con una prognosi di alcuni giorni.

Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il precedente

Il giovane già alcuni anni fa si era reso responsabile di un’altra aggressione compiuta nei confronti della madre.