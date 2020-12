Oroscopo: Pesci, negli affari vi piacciono le sfide

Ariete – Non fate troppi programmi quando sapete che la situazione nel lavoro è delicata. Bene in amore.

Toro – Non fatevi coinvolgere in programmi di lavoro superiori alle vostre forze. In amore aprite gli occhi.

Gemelli – Riuscirete ad organizzare la giornata lavorativa in modo da ottimizzare il tempo. L’amore non va.

Cancro – Guardatevi intorno ma cercate di tenere sotto controllo la situazione. In amore cambiare tattica.

Leone – Non sottovalutate le buone opportunità nel lavoro: state in allerta. Un amore non va buttato via.

Vergine – Non abbiate paura di esporre il vostro punto di vista con chiarezza. Schiarita in amore.

Bilancia – La situazione nel lavoro sta diventando più chiara. I rapporti d’amore invece sono nebulosi.

Scorpione – Avete buone possibilità di riuscire laddove i colleghi hanno più volte fallito. Nasce un amore.

Sagittario – Vi sono le premesse per avere ottimi risultati in un ambizioso progetto. In amore troppe nubi.

Capricorno – La vostra intraprendenza darà risultati lusinghieri. Ritroverete una sintonia con il partner.

Acquario – Chiedetevi quando e dove avete cominciato a sbagliare. Un amore appassionato vi dà la carica.

Pesci – Negli affari vi piacciono le sfide e giocate sempre al rialzo. In amore la vostra sicurezza è infondata.