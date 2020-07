Centola, obbligo di mascherina all’aperto

È di ieri, sabato 25 luglio l’ordinanza con la quale il Sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, obbliga all’utilizzo della mascherina anche nei luoghi pubblici.

Fino a data 31 luglio, salvo ulteriori proroghe, nelle zone con maggior afflusso e nelle stazioni il Sindaco impone il corretto utilizzo della mascherina facciale oltreché il necessario e corretto distanziamento.

In particolare nelle zone:

Frazione Palinuro dalle ore 20:30 alle 04:00 in Via Indipendenza, Via Porto, Via Santa Maria, Piazza Virgilio e tutte le annesse diramazioni;

Centola Capoluogo dalle ore 20:30 alle 04:00 in Piazza San Nicola di Mira;

Frazione San Severino, stazione ferroviaria e piazzale antistante.

È poi obbligatorio l’utilizzo del dispositivo di protezione su tutto il territorio comunale, nei momenti di attesa (fila) per gli accessi di attività commerciali, uffici ed esercizi pubblici.

Un altro comune cilentano quindi adotta un provvedimento atto a garantire maggiore sicurezza per residenti e turisti.