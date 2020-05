Torraca, minoranza accusa: “Fatture non pagate, aumenta la Tari”

Gestione rifiuti, per il Comune di Torraca debiti verso la ditta Ecombiente per quasi 108mila euro. A lanciare l’allarme è il gruppo di minoranza “Più uniti per Torraca”. L’Ente, per far fronte alla cifra da pagare, è stato costretto a ricorrere alla rateizzazione considerato, si legge in una nota “che non erano disponibili negli anni precedenti le disponibilità finanziarie per onorare i pagamenti”.

Questo potrebbe incidere anche sui costi a carico dei cittadini: se per l’amministrazione l’aumento della Tari sarà dovuto all’emergenza covid, per il gruppo “Più uniti per Torraca” il problema è legato proprio alla situazione debitoria.

“L’aumento della Tari – dicono – sarà dovuta al non pagamento di fatture per lo smaltimento dei rifiuti negli ultimi 4 anni da parte dell’amministrazione Bianco e alla mancanza di liquidità nelle casse comunali”.