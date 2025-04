Serie C femminile: turni interni Gelbison e Salernitana | VIDEO

Domenica torna in campo la Serie C femminile. Il torneo nazionale vedrà andare in scena il suo 25° turno di campionato, il decimo del girone di ritorno.

La Gelbison gioca in casa contro il Villaricca: al ‘Valentino Giordano’ di Castelnuovo Cilento, infatti, sfida contro le napoletane in programma alle ore 15:00. Le rossoblù di mister Tarabusi, terze, cercano tre punti pesanti con la speranza di rimontare sulla vetta della classifica contro le partenopee già tranquille visto il margine di sicurezza sulla zona play-out. Le cilentane saranno spettatrici virtuali interessate del derby tra Roma Calcio Femminile e Trastevere, attualmente divise da un punto in classifica con le trasteverine avanti ma con una gara in più rispetto alle capitoline giallorosse.

In contemporanea al ‘Volpe’ di Salerno sfida interna per la Salernitana che riceverà le messinesi dal Giovanile Rocca, squadra che chiude la graduatoria con soli 5 punti conquistati. Le granata sono chiamate al riscatto viste l’allontanamento, con due sconfitte consecutive e la gara di riposo, dalla quinta piazza.

Nel futsal, invece, tornerà sul parquet nel prossimo week-end la Salernitana Femminile 1970, quintetto impegnato nella Serie B nazionale. Al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano ospiti per la prima gara dei play-off promozione con le campane del Mondragone. Le padroni di casa, terze, ricevono le casertane, quarte. Chi vince strappa il pass per la finalissima del raggruppamento D di seconda serie. Poi l’incrocio con le vincenti degli altri tre raggruppamenti avvicinerà i due nomi delle formazioni che accederanno alla Final Four nazionali con un solo posto che vale la Serie A.