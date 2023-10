Prima Categoria: Atletico Agropoli continua a vincere, sconfitta la Poseidon

Nella quarta giornata del Campionato di Prima Categoria Girone H, successo per l’Atletico Agropoli Cilento che travolge per 4-0 l’Olevanese, grazie alla doppietta di Barone e i goal di Severino e Ruocco. Tre punti preziosi per la squadra agropolese che continua la sua striscia di risultati utili consecutivi.

Sconfitta Poseidon

La Poseidon cade in casa per 0-1 contro il Calcio Campagna, seconda sconfitta consecutiva per la squadra capaccese, accreditata alla vittoria finale.

Successi infine per la Polisportiva Marina e Farone che superano rispettivamente Macchia e Pro Sala con i risultati di 2-1 e 2-4.

Campionato che sta entrando nel vivo, diventando sempre più avvincente.