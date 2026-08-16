Oroscopo Paolo Fox 17 agosto: Cancro, potreste avere qualche pensiero di troppo. Pesci, sensibilità e intuizione saranno vostre alleate

Lunedì 17 agosto porta nuove energie e qualche occasione interessante da cogliere al volo. Tra sentimenti, lavoro e progetti personali, ecco cosa riservano le stelle ai dodici segni dello zodiaco.

Ariete

Giornata dinamica, ideale per rimetterti in gioco e affrontare con decisione ciò che avevi rimandato. In amore cerca di evitare discussioni inutili: un po’ di diplomazia può fare la differenza.

Toro

Potresti sentire il bisogno di maggiore tranquillità e di certezze. Sul lavoro arrivano piccoli segnali positivi, mentre in amore è il momento di parlare con sincerità senza lasciare spazio a inutili incomprensioni.

Gemelli

Le idee non mancano e questa giornata favorisce comunicazione e nuovi contatti. Una conversazione potrebbe aprire una porta interessante. In amore, lasciati guidare dalla spontaneità.

Cancro

Lunedì invita a concentrarti sulle persone che contano davvero. Potresti avere qualche pensiero di troppo, ma non lasciarti condizionare dalle preoccupazioni. Buone prospettive nei rapporti affettivi.

Leone

Il tuo entusiasmo torna protagonista. È una giornata favorevole per fare progetti e attirare l’attenzione, anche in ambito professionale. In amore potresti vivere un momento particolarmente intenso.

Vergine

Serve un po’ di pazienza, soprattutto se qualcosa non procede secondo i tuoi programmi. Evita di voler controllare tutto. In serata potresti ritrovare maggiore serenità grazie a una persona cara.

Bilancia

Giornata positiva per i rapporti con gli altri. Una nuova conoscenza o un incontro inatteso potrebbe rivelarsi interessante. Sul lavoro, meglio valutare con calma prima di prendere decisioni importanti.

Scorpione

Hai voglia di cambiamento e potresti iniziare a mettere in discussione alcune situazioni che non ti soddisfano più. In amore, le emozioni sono profonde: attenzione soltanto alla gelosia.

Sagittario

La voglia di libertà cresce e ti spinge verso nuove esperienze. Una proposta potrebbe incuriosirti, soprattutto se riguarda un viaggio o un progetto personale. In amore torna il desiderio di leggerezza.

Capricorno

Giornata utile per fare ordine e stabilire le priorità. Potresti ricevere una conferma importante sul lavoro. In amore non essere troppo rigido: ascoltare anche le esigenze dell’altra persona sarà fondamentale.

Acquario

Le novità non mancano e potresti avere voglia di cambiare abitudini. Favoriti i contatti e le idee originali. In amore, una sorpresa potrebbe rendere più vivace questa giornata di agosto.

Pesci

Sensibilità e intuizione saranno le tue alleate. Potresti comprendere meglio le intenzioni di chi ti sta vicino. Sul fronte sentimentale, spazio ai chiarimenti e a una maggiore complicità.