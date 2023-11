Maxi sequestro dei prodotti di Halloween anche nel Cilento e Vallo di Diano

In occasione della ricorrenza appena trascorsa di Halloween, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha intensificato i controlli, dall’Agro-nocerino sarnese al Vallo di Diano, a tutela del settore dei beni e dei servizi, con lo scopo di contrastare il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti, in questo caso soprattutto dei giovanissimi. Nell’ambito dei predetti interventi, in una prima operazione, le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno rinvenuto e posto sotto vincolo cautelativo, in un esercizio commerciale di Angri, quasi 10 mila articoli, soprattutto giocattoli, privi delle necessarie certificazioni, delle indicazioni e delle avvertenze per l’uso, previste dalla normativa in materia di tutela del consumatore.

Agropoli

In un secondo caso, i Finanzieri della Compagnia di Agropoli, nell’ambito di due distinti interventi, hanno sequestrato complessivamente oltre 5 Mila prodotti tra maschere, coriandoli, gadget e travestimenti, pronti per essere posti in vendita, sempre perché privi delle doverose informazioni di sicurezza.

Vallo della Lucania

In un’ultima attività, invece, sono stati i militari della Compagnia di Vallo della Lucania che hanno individuato un grande magazzino allestito per lo più con merce a tema – oltre 20.000 accessori – che, da un esame più accurato, è anch’essa risultata non rispondente ai dettami del Codice del Consumo.

I prodotti sequestrati

I prodotti posti sotto sequestro, oltre 35.000, sono stati così tolti dal mercato e i titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio, per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative, che possono andare da un minimo di 250 ad un massimo di 25 Mila euro. L’attenta e costante vigilanza sulla commercializzazione di prodotti conformi agli standard CE e nazionali attesta l’impegno della Guardia di Finanza al corretto funzionamento delle regole del mercato tutelando gli operatorie conomici onesti e la salute e la sicurezza dei consumatori.