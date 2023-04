L’U.S. Agropoli punta alla Serie D attraverso i play-off

Sarà la prima di una lunga serie di sfide per arrivare alla promozione in Serie D; domenica alle ore 16:30 allo Stadio “Raffaele Guariglia”, l’U.S. Agropoli affronterà il Città di Solofra, gara valida per la semifinale play-pff del Girone B di Eccellenza Campania.

Il Città di Solofra si è classifica

Quinto nella stagione regola, di conseguenza è stato disegnato come squadra sfidante dell’Agropoli; nel doppio confronto nel Campionato conclusosi lo scorso weekend, l’Us Agropoli ha avuto la meglio in entrambe le circostanze, ma non senza difficoltà.

Mister Turco in preparazione della sfida delicatissima è riuscito a recuperare tutti gli effettivi, quindi avrà a disposizione l’intera rosa per poter portare a casa il risultato pieno.

Il Regolamento

La partita verrà disputata sul campo della migliore classificata, in questo caso l’Agropoli, in caso il match dovesse concludersi in parità nell’arco dei 90’ si procederà ai supplementari, in caso di reiterata parità, non si procederà ai calci di rigore, ma passerà la squadra con il miglior piazzamento nella stagione regolare.

Insomma l’Agropoli potrà giocare sul fattore campo e avrà a disposizione due risultati su tre.

Gara a ingresso gratuito

Inoltre la società US Agropoli in una nota sui propri canali social ha invitato tutta la città ad essere presente nella sfida di domenica, con lo slogan: SCEGLIAMO DI ESSERCI. PORTIAMO AVANTI LA STORIA!!.

L’ingresso sarà gratuito, altro sforzo importante della società, ai fini di regalare la giusta cornice di pubblico che questo evento merita.