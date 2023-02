L’Agropoli supera di misura il Città di Solofra

Nel recupero della ventiduesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, l’Agropoli batte per 1-0 il Città di Solofra e guadagna la seconda posizione in classifica .

La Partita

Comincia subito forte l’Agropoli che ha la possibilità di andare in vantaggio al 12’ con Abayian, ma il calciatore argentino spreca da buona posizione colpendo il portiere avversario. La risposta del Solofra non tarda ad arrivare, al minuto 14’ Di Giacomo calcia a botta sicura dentro l’area di rigore, ma il tiro deviato termina sulla traversa.

Il Solofra si rende ancora pericoloso su calcio di punizione al 18’ con Vatiero che costringe Paparella agli straordinari.

L’Agropoli potrebbe passare in vantaggio al 27’, sugli sviluppi di un corner, arriva la deviazione maldestra di Catalano che per poco non si trasforma in autogoal.

L’ultima occasione del primo tempo capita sulla testa di Robustelli al 45’, ma il suo tiro termina di poco alto.

Nella ripresa il Solofra parte subito forte con due occasioni nel giro di due minuti, capotate sempre sui piedi di Palumbo, ma in entrambe le occasioni, prima al 54’ poi al 56’,il tiro termina a lato.

Agropoli – Solofra, il secondo tempo

L’Agropoli rischia di capitolare al 58’ quando su un pallone deviato di testa da Follera in area di rigore supera l’estremo difensore dei delfini, ma nella circostanza è provvidenziale Padovano a salvare in scivolata sulla linea di porta.

Il goal che sblocca la partita arriva al 68’ grazie all’opportunismo del subentrato Maiese, abile a sfruttare una rimessa laterale lunga in area di rigore stop e destro che non lascia scampo al portiere avversario per il vantaggio dei delfini.

La partita si avvia al termine senza grosse occasioni da rete, l’ultimo episodio che fa tribolare la squadra di casa è un goal annullato al 94’ per fuorigioco dubbio di Sabatino. Termina così per 1-0 l’incontro, tre punti fondamentali per il proseguo del campionato.