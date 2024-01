L’ICATT resta a Eboli e sul Castello Colonna c’è attenzione da parte dell’amministrazione comunale: ecco i lavori in programma

Le dichiarazioni

In rappresentanza della provincia di Salerno e su delega del Presidente Franco Alfieri, la consigliera provinciale Filomena Rosamilia. «Abbiamo ricevuto dal Ministero della Giustizia l’assicurazione che in ogni caso interverrà per la messa in sicurezza del muro pericolante e della strada sottostante – ha dichiarato il Sindaco di Eboli, Mario Conte -. Dall’incontro è emersa la volontà ferma di questa Amministrazione di non perdere una struttura rieducativa e di inserimento lavorativo come l’Icatt. E dalle parole del Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria emerge la volontà di venire incontro alle nostre richieste». Il Sindaco di Eboli al tavolo ha manifestato in maniera decisa la volontà di mantenere sul territorio comunale ebolitano la funzione finora svolta dall’Icatt «con il quale – ha detto – vi sono rapporti di collaborazione storici e che si intende anche implementare».

I lavori necessari alla struttura

I tecnici del Ministero verificheranno in collaborazione con l’Amministrazione comunale e i tecnici ebolitani lo stato di fatto e i lavori urgenti a farsi al Castello Colonna con un sopralluogo congiunto che è stato già stabilito per il prossimo 5 febbraio. Inoltre, saranno analizzate anche le procedure da attivare per una eventuale cessione gratuita del castello al Comune di Eboli. «Dal canto nostro abbiamo proposto al Ministero di valutare altre strutture presenti sul nostro territorio dove si potrebbe collocare l’istituto a custodia attenuata. Il percorso di collaborazione e confronto è stato avviato dunque in maniera proficua per tutti gli attori».