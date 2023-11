La Gelbison cade a Matera

Nel turno infrasettimanale valevole per 9a giornata di Campionato di Serie D Girone H, la Gelbison perde per 1-0 sul campo del Matera.

La cronaca

Gara subito vivace che lascia presagire un buon ritmo tra le contendenti. Dopo solo undici minuti arriva il vantaggio del Matera: colpo di testa di Delvino sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, palla deviata da un difensore che, poi, termina in rete. Trascorrono cinque minuti e la Gelbison ha una buona occasione per pareggiare su un cross respinto dalla difesa del Matera, Ferrante prova la conclusione che non trova la porta.

Al 24′ ancora ospiti pericolosi: rovesciata di Sepe per il tiro da fuori di Ferrara deviato in corner ma l’azione spettacolare viene fermata dall’arbitro per fallo in attacco.

Intorno alla mezz’ora ci prova Maltese dalla lunga distanza senza centrare la porta. La prima frazione si conclude con un goal annullato a Infantino, per fallo di mano discutibile ed un colpo di testa di Delfino che termina alto.

Il secondo tempo

Il secondo tempo si preannuncia avaro di emozioni. Monticciolo prova a raddrizzare la gara operando alcuni cambi importanti ma senza risultato alcuno. Bisogna attendere addirittura il trentesimo per svegliarsi dal torpore della gara: è Mokulu del Matera a provarci trovando la pronta deviazione di Milan in corner.

Otto minuti dopo è il turno di Croce della Gelbison ma la palla va alta. Termina così la partita con il risultato di 1-0 per il Matera, con la Gelbison che subisce la terza sconfitta stagionale.