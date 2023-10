Turno infrasettimanale serie D, domani in campo Gelbison e Santa Maria

Sarà una festa di Ogni Santi all’insegna del calcio per molti tifosi cilentani. Infatti, domani Gelbison e Polisportiva Santa Maria saranno impegnate nella nona giornata del girone H di serie D.

Qui Santa Maria

I Giallorossi arrivano dalla bella vittoria in rimonta Rotonda e sembrano aver ritrovato le sicurezze smarrite. Mister Ferullo cerca il rilancio definitivo e il quarto risultato positivo di fila. Domani alle ore 14.30 arriva al Carrano il Gravina, che ha tre punti in meno dei padroni di casa. Si tratta, dunque, di uno scontro diretto. Il Gravina non è una corazzata ma la scorsa giornata ha strappato un pareggio al Martina Calcio, che fa parte del gruppo dell’élite del girone.

Il tallone d’achille è la fase difensiva, mentre in attacco il mattatore è Da Silva, che è alla testa della classifica marcatori con Lautaro, Palermo e Longo. Tutto lavoro per capitan Campanella e compagni.

Trasferta Lucana per la Gelbison

La Gelbison domani alle ore 14.30 giocherà allo stadio Salerno di Matera. Anche qui sono tre i punti a separare i Vallesi dai padroni di casa. Mister Monticciolo deve ottenere un altro risultato positivo per mantere la terza piazza in classifica. Capitan Croce si è concesso alla stampa per presentare il match, rassicurando i tifosi sulle sue condizioni fisiche. Quindi, per Monticciolo in avanti ci saranno dubbi d’abbondanza, con Barone che scalpita e Bubas in grande spolvero contro la Paganese.

Negli altri reparti ci si aspetta una certa rotazione visti gli impegni ravvicinati. Il Matera dal canto suo non sta vivendo un momento esaltante. La scorsa giornata è arrivata la sconfitta con il Nardò, la seconda nelle ultime tre gare. Tuttavia; i Lucani restano una formazione temibilisima, soprattutto allo Stadio Salerno, che crea un’atmosfera magica che sa motivare i padroni di casa e intimorire i calciatori meno esperti