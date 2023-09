La biblioteca di Stella Cilento si arricchisce grazie alla donazione di un privato

La giunta del comune di Stella Cilento, guidata dal sindaco Francesco Massanova, ha deciso di accettare una donazione di libri da parte di un cittadino, il signor La Greca. I libri sono di argomento storico, letterario e artistico. In particolare si occupano di ricostruire la storia del Cilento antico e delle antichissime tradizioni locali. I testi donati andranno a ingrandire il patrimonio librario del borgo cilentano e risulteranno preziosi per chi di dedica a questo tipo ricostruzioni storiche o per chi semplicemente vuole sapere qualcosa in più sui luoghi in cui vive.

Le motivazioni del signor La Greca

La donazione è motivata sia dalla componente affettiva, poiché Stella è il luogo in cui il donatore ha trascorso l’infanzia. A ciò si unisce la speranza che la biblioteca comunale possa divenire un importante polo di studi e di ricerca sulla storia locale, capace di catalizzare l’attenzione anche da parte di studiosi di tutto il territorio e non solo.

Il pensiero rivolto ai giovani

Infine, il pensiero di La Greca si è rivolto ai giovani, il suo augurio è che siano proprio loro a sfogliare i suoi libri e le sue riviste, per riscoprire le proprie origini con un rinnovato spirito critico. Il sindaco e l’amministrazione tutta hanno fatto pervenire i propri ringraziamenti a La Greca, per il suo dono, di inestimabile valore culturale.