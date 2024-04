Eboli: slitta l’autopsia sul corpo del piccolo Francesco Pio

Fissato in un primo momento per la giornata di domani, l’esame autoptico sul corpo del piccolo sbranato dai due pitbull ieri mattina, potrebbe subire uno slittamento nella tempistica.

La notizia trapela da ambienti vicini alla famiglia e a quanto pare sarebbero anche posti sotto sequestro i due pitbull che hanno sbranato il bambino di 13 mesi, morto a causa delle ferite riportate a nuca, schiena e torace, in località Campolongo ad Eboli.

La vicenda

Notizie frammentarie che allontanano di fatto la data per la celebrazione del rito funebre. In concomitanza sei funerali il Sindaco di Eboli Mario Conte ha fatto sapere che tutta la città osserverà il lutto cittadino. «Un gesto doveroso per accogliere in un abbraccio simbolico la mamma di piccolo Francesco, i suoi fratellini, la famiglia tutta».

Le indagini

Intanto prosegue il lavoro da parte degli organi preposti. I militari dell’Arma della Compagnia di Eboli stanno aggiungendo nuovi elementi al quadro probatorio già in essere.

Tristezza e rabbia i sentimenti comuni che attraversano la comunità locale.