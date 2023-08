Stella Cilento: più risparmi con l’illuminazione a Led

Stella Cilento programma lavori di efficientamento energetico. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Massanova ha ricevuto risorse da parte della Regione Campania.

L’Ente cilentano ha approvato il progetto definitivo/esecutivo, relativo ai lavori di “Efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Stella Cilento” per un importo complessivo pari a € 395.903,00, sulla base del prezzario regionale Campania 2023, importo costituito da € 300.888,39 per lavori compreso oneri per la sicurezza, ed € 95.014,61 per somme a disposizione.

Fondi dalla Regione Campania per interventi di efficientamento energetico

Gli interventi in programma saranno oggetto di richiesta di finanziamento sulla misura POR CAMPANIA FERS 2014/2020 Asse prioritario 4 AZIONE 4.1.3 – “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione” – Progetto per l’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione, il tutto come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale 325 del 07/06/2023.

Il progetto di Stella Cilento

Il progetto prevede gli interventi di efficientamento energetico all’impianto di pubblica illuminazione presente su gran parte dei territorio comunale. L’amministrazione Comunale intende procedere ad un rifacimento completo della rete di pubblica illuminazione su gran parte del territorio comunale, adeguando i punti luce esistenti. Nello specifico saranno dotati di una tecnologia led, che consenta una gestione semplificata del servizio, notevoli vantaggi economici e nel contempo realizzando l’adeguamento illumino-tecnico e il risparmio energetico.

I vantaggi dell’illuminazione a Led

Uno dei principali vantaggi dell’illuminazione pubblica Led è il ridotto consumo energetico. Queste lampadine consumano molto meno energia delle tradizionali lampade per offrire la stessa emissione luminosa. Essa inoltre, garantisce risparmi considerevoli: si stima che il risparmio medio ottenuto utilizzando l’illuminazione a Led, su cui investono sempre più Comuni, è di circa il 93% rispetto alle lampade a incandescenza – 90% rispetto alle lampade alogene – 70% rispetto alle lampade a Ioduri metallici – 66% rispetto alle lampade fluorescenti.

L’utilizzo dei Led ha anche un ulteriore vantaggio. Rispetto all’illuminazione pubblica tradizionale, che rendeva necessaria la sostituzione delle lampade anche ogni anno, l’illuminazione a LED, grazie ai recenti upgrade tecnologici, raggiunge e supera le 100.000 ore. Insomma una lampadina a led può durare anche fino a venti anni.