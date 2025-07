Il mare di Capaccio Paestum è balneabile: Arpac conferma la sicurezza delle acque

Le acque marine del litorale di Capaccio Paestum si confermano sicure e pienamente balneabili. La conferma arriva direttamente dall’ARPAC Campania, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, mettendo fine a qualsiasi dubbio o preoccupazione sulla qualità del mare.

La nota dell’Arpac

In una nota ufficiale inviata al Comune di Capaccio Paestum, la dirigente Rita Iorio dell’ARPAC ha fornito chiarimenti precisi sulla situazione. Il documento attesta che non sono stati riscontrati superamenti dei limiti microbiologici previsti dalla legge, indicando l’assenza di contaminazioni di natura batterica. Inoltre, la nota esclude l’esistenza di rischi igienico-sanitari per i bagnanti. Per quanto riguarda eventuali anomalie visive, come schiume, alterazioni del colore o torbidità dell’acqua, l’ARPAC chiarisce che si tratta di fenomeni naturali, spesso legati alle elevate temperature e alla scarsa circolazione delle acque marine, e non sono indice di inquinamento.

La soddisfazione del sindaco

Il Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, ha accolto con grande soddisfazione le rassicurazioni dell’agenzia ambientale. “Possiamo rassicurare cittadini e turisti: le acque del nostro mare sono pulite e sicure”, ha dichiarato il primo cittadino. Ha poi aggiunto: “Una bella notizia per tutti noi e per i tanti che scelgono Capaccio Paestum come meta estiva”. La conferma della balneabilità rappresenta un elemento cruciale per il turismo locale, garantendo ai visitatori un ambiente marino salubre e accogliente, e rafforzando l’immagine di Capaccio Paestum come destinazione estiva di qualità.

Nei giorni scorsi, infatti, la colorazione dell’acqua aveva innescato non poche polemiche sulla qualità del mare.