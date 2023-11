Eboli: Lancio del sacchetto di spazzatura. Indignati i residenti: multe ad un intero condominio.

Da circa una settimana, nonostante le continue lamentele e le segnalazioni inoltrate agli organi competenti, nel centro di Eboli nei pressi della scuola Matteo Ripa si registra un episodio increscioso: qualcuno sistematicamente lancia in strada sacchetti dell’immondizia dal balcone della propria abitazione. Il fatto, oltre a suscitare incredulità tra i residenti e creare sdegno ha imbarazzato molti aitanti del quartiere.

La rabbia dei residenti

“Non si era mai visto un episodio simile. Nessuno mai fino ad oggi, dopo oltre trent’anni che abito in zona, si era permesso di lanciare dal balcone e per strada sacchetti dell’immondizia”, ha accusato una donna residente.

Gli interventi della Polizia Municipale

La questione che ha creato imbarazzo e sdegno è stata segnalata agli organi preposti e questa mattina i vigili urbani del capitano Mario Dura in collaborazione con i dirigenti della Sarim, la società che in città si occupa della gestione dei rifiuti, sono intervenuti. All’intero condominio è stata comminata una sanzione pari a 200 euro con obbligo immediato di rimozione dei rifiuti per strada, nell’attesa di risalire al colpevole.

La guerra agli incivili continua senza sosta. E micro discariche sono seminate in diversi angoli della città.