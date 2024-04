Capaccio Paestum: grande partecipazione alla giornata della microchippatura gratuita per cani

La giornata di microchippatura gratuita dei cani che si è svolta in Piazza Santini a Capaccio Scalo, ha riscosso una grande partecipazione.

L’evento

L’evento organizzato dall’Associazione gli amici di Lucky, dalle guardie zoofile della NOETAA in collaborazione con ASL Salerno – Area Veterinaria n.69 ed il Comune di Capaccio Paestum ha visto ben 57 cani microchippati in meno di due ore.

Continua, dunque, a pieno ritmo l’attività soprattutto dell’Associazione per la tutela e il benessere degli amici a 4 zampe.

Inoltre in questi ultimi giorni la stessa può già vantare 200 iscritti.

Molta la soddisfazione da parte del direttivo degli amici di Lucky, con Pietro Sabia che commenta così la manifestazione: “È andata benissimo nonostante il tempo inclemente abbiamo microchippato 57 cani e siamo molto soddisfatti un ringraziamento alle guardie zoofile di Capaccio Paestum Agropoli e al Dottore Gianfranco Masiello e i suoi colleghi veterinari per l’impegno e la disponibilità data in questo evento. Questa giornata ci ha fatto capire che tanta gente nel nostro comprensorio ha un cane randagio o “trovatello” e questo è un aspetto positivo che ci fa capire che sono sempre di più coloro che si prendono cura di animali in difficoltà o abbandonati“.