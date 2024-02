Campagna di microchippatura gratuita per i cani di Sanza

Lunedì 6 marzo, dalle ore 8.30 alle 13.00, presso il centro polifunzionale di piazza Aviere Ciorciari a Sanza, si terrà una campagna di microchippatura gratuita per i cani padronali. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il servizio veterinario della ASL Salerno.

Microchip obbligatorio per tutti i cani

La microchippatura è un obbligo di legge per tutti i cani in Italia. Il microchip è una piccola capsula, grande come un chicco di riso che viene impiantata sottocute al cane dal veterinario con una semplice iniezione. Il microchip contiene un codice identificativo univoco che permette di risalire al proprietario dell’animale in caso di smarrimento o furto.

Come si svolge la microchippatura

La microchippatura è un intervento rapido e indolore per il cane. Non richiede anestesia e non causa alcun problema di salute. Il veterinario inietta il microchip sottocute al cane, di solito nella zona del collo. L’operazione dura solo pochi minuti.

Perché è importante microchippare il cane

Il microchip è uno strumento importante per la lotta al randagismo e per la tutela dei cani. Permette di:

Rintracciare il proprietario in caso di smarrimento o furto

Prevenire l’abbandono

Favorire l’adozione

Controllare la popolazione canina

Sanzioni per chi non microchippa il cane

La mancata microchippatura del cane è punita con una sanzione amministrativa da 258 a 774 euro.

Come partecipare alla campagna di microchippatura gratuita

Per partecipare alla campagna di microchippatura gratuita è necessario presentarsi al centro polifunzionale di piazza Aviere Ciorciari a Sanza il giorno 6 marzo dalle ore 8.30 alle 13.00. È necessario portare con sé il cane e il libretto sanitario.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sulla campagna di microchippatura gratuita è possibile contattare l’Ufficio Veterinario del Comune di Sanza al numero 0975 382111.