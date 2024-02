Eboli: cinque anni dopo si riaccendono i lampioni della pubblica illuminazione in ex area Pip

Finalmente, dopo cinque anni dall’inaugurazione quando i lampioni vennero istallati e poi spenti dopo pochi giorni, vengono riaccese le luci della pubblica illuminazione in due importanti strade della zona industriale (area Pip) di Eboli. L’accensione dell’impianto ieri sera in via delle Industrie e in via dell’Artigianato, due zone dense di attività.

Impianto abbandonato

«L’impianto era stato praticamente abbandonato poco dopo la sua inaugurazione a causa di problemi tecnici», ma per fortuna «L ’amministrazione Conte ha sollecitato la ditta a rimetterlo in funzione e a risolvere i problemi riscontrati ed ora finalmente le luci sono di nuovo accese».

Risparmio energetico e vantaggi

Luci a led e dunque a risparmio energetico che rendono più sicura un’area della città molto frequentata.