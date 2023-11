Montecorice, al via i lavori per l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione

Il Comune di Montecorice, guidato dal Sindaco Flavio Meola, si mette all’opera per raggiungere l’obiettivo dell’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione di tutto il territorio. Si tratta di un lavoro considerato di fondamentale importanza per via del fatto che consentirà un risparmio sostanzioso per le casse comunali, porterà ad un rifacimento completo di tutti gli impianti e alla copertura di maggiori zone e vie del paese con una conseguente maggior sicurezza.

I fondi

L’importo necessario all’inizio di questi lavori è di 1.871.604,48 euro, fondi che derivano dal POR FESR 2014/2020 e che si aggiungono ai già 9 milioni intercettati nel PNRR. Proprio a riguardo del PNRR, il Comune di Montecorice è riuscito ad intercettare il maggior numero di risorse tra gli altri paesi del salernitano. Nei punti previsti, infatti, il borgo cilentano godrà di 6,7 milioni per la transizione ecologica e la rivoluzione verde, 2 milioni per l’istruzione e la ricerca e la percentuale più piccola per i temi legati alla coesione e inclusione e alla digitalizzazione.

“Un grande passo”

Il vice sindaco del Comune di Montecorice, Ciro Cozzolino, ha sottolineato l’importanza di tale progetto che darà maggior luce a tutte le frazioni: “È un lavoro di straordinaria importanza per noi e per tutto il territorio”