Montecorice, si punta al recupero dello storico mulino a vento: ecco il progetto di restauro

Il Comune di Montecorice intende elaborare un progetto che miri all’acquisizione e alla riqualificazione dell’antico mulino a vento di proprietà della Comunità Montana Alento Monte Stella. Per farlo, lo stesso Ente ha autorizzato il Comune ad utilizzare la vecchia iniziativa intitolata “Il ritorno di un paesaggio al vento” approvata nel 2018 in modo tale da candidarla al bando pubblico per l’ottenimento dei finanziamenti necessari al ripristino dell’opera.

Il mulino a vento

Alle pendici del Monte Stella, a ridosso dell’abitato di Montecorice, a circa 200 metri dal livello del mare, esiste questo vecchio e storico mulino a vento, situato sul colle della Madonna delle Grazie. Si tratta di una struttura molto importante che rappresenta una testimonianza del passato del luogo ed è uno dei pochi presenti in tutto il territorio cilentano. Il progetto che lo vede protagonista ha come obiettivo il restauro e il ripristino funzionale.

I costi

L’importo necessario per la messa in atto di questa iniziativa di ripristino si attesta intorno ai 699 mila euro. Per averli a disposizione, il Comune di Montecorice intende partecipare al “bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni” con proposta di intervento finalizzato all’acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o degrado”.