Torna un nuovo appuntamento con il format “Detto tra Noi”, in onda tutti i giovedì alle 20:40 sul canale 79 del DTT e in replica il venerdì subito dopo l’edizione del Tg delle 13.55, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Ospite della puntata, il cantautore Davide De Marinis che torna ad InfoCilento per presentare l’ultimo singolo: “Natale Magico”, una canzone dal ritmo swing-pop che renderà il Natale ancora più bello.