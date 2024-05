Eboli, finali nazionali di beachvolley: Sport Sun rappresenta la Campania

Tutto pronto alla Beach Arena di Cesenatico per un appuntamento sportivo atteso e molto partecipato: dal 3 al 5 maggio, infatti, oltre mille persone, mille beacher, mille partite per uno spettacolo unico, si incontrano per un evento speciale che chiude una stagione invernale ricca di entusiasmanti partite, di innumerevoli break point e infiniti side out. Un ultimo golden set da giocarsi tutto d’un fiato!

Le dichiarazioni

«Per i nostri team il percorso di qualificazione è iniziato a novembre con diverse tappe disputate in questi mesi e adesso siamo giunti finalmente alla fase finale», dicono gli atleti di Sport Sun compagine sportiva che rappresenterà la Campania in questo Grande Evento di Beachvolley Nazionale, unica società a qualificare tutte le tre squadre iscritte nelle categorie di riferimento.

Il team Sport Sun

Il team Sport Sun Eccellenza maschile accede nel maindraw della finale al 9 posto su 108 team iscritti.

Il team Sport Sun Eccellenza femmine accede nel maindraw della finale al 14 posto su 94 team iscritti.

Il team Sport Sun Amatoriale maschile accede nel maindraw della finale al 5 posto su 48 team iscritti.

«Proveremo a migliorare il risultato dello scorso anno, convinti di poter dire la nostra in tutte le categorie partecipanti», entusiasmo e partecipazione per il gruppo ebolitano dello Sport Sun Beach Volley Factory.