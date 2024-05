Amianto nell’ex Ceramiche D’Agostino a Salerno: la polizia municipale fa chiarezza

Allarme amianto in località Brignano a Salerno. Alcuni residenti della zona, dopo aver notato la presenza di alcuni operai sulla sommità dei capannoni delle ex Ceramiche D’Agostino, hanno espresso timori sulla possibile presenza di amianto. Il comune di Salerno, in una nota, ha risposto alle preoccupazioni sollevate dai cittadini rendendo noti i chiarimenti del comando di polizia Municipale.

Le Ceramiche D’Agostino

Come ricorda la comunicazione, una parte dei capannoni delle Ceramiche D’Agostino furono sottoposti a sequestro da parte del Nucleo Ambiente del Comando di Polizia Municipale diretto dal Comandante Rosario Battipaglia e coordinato dal capitano Mario Elia. A seguito delle operazioni effettuate dal Comando, il Sindaco Vincenzo Napoli ha emesso i provvedimenti coattivi di rimozione dell’amianto di copertura.

Le dichiarazioni

“In ottemperanza alle Ordinanze Sindacali, la società proprietaria dei capannoni ha provveduto a richiedere le autorizzazioni all’ASL presentando la documentazione prevista ed il relativo cronoprogramma. – si legge nella nota – Ottenuta l’autorizzazione da parte dell’ASL, la società ha richiesto il dissequestro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno concesso in data 25.03.2024”.

A seguito dell’avvenuta rimozione dei sigilli da parte del personale del Nucleo Ambiente, lo scorso 10 aprile, hanno avuto inizio le operazioni previste per la rimozione di tutto l’amianto esistente.

“Tali operazioni sono eseguite da una ditta specializzata e con personale altamente e specificatamente qualificato e sotto il controllo dell’ASL e del personale del Nucleo Ambiente, così come delegato dalla Procura della Repubblica. Personale dello stesso Nucleo Ambiente e dell’ASL – Unità Operativa Ambienti Lavoro Nord – ha già effettuato i competenti controlli procedendo al sopralluogo delle aree oggetto di bonifica, rilevando il corretto allestimento del cantiere per l’attività di bonifica delle lastre di copertura, nel rispetto delle norme di sicurezza e antinfortunistiche e constatando l’avvenuta regolare bonifica del materiale contenente amianto già rimosso. Il monitoraggio rimane continuo da parte dell’ASL, che al termine dei lavori di bonifica trasmetterà tutta la documentazione alla Polizia Giudiziaria del Nucleo Ambiente per il successivo inoltro alla Procura della Repubblica”, concludono dal Comune.