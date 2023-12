Amianto abbandonato in un terreno a Postiglione: Guardie Zoofile chiedono interventi di bonifica

Amianto lungo una strada interpoderale nel comune di Postiglione. La denuncia arriva dalle Guardie Zoofile Venatorie che hanno segnalato la questione all’Asl Salerno e al Comune alburnino. A bordo della strada giacciono abbandonate diverse lastre di eternit, alcune integre ammassate una sull’altra composte da 50 fogli circa, in evidente stato di sfaldatura.

Amianto a Postiglione: la segnalazione

«Tale situazione, oltre a pregiudicare il decoro cittadino e ad essere segno di profonda inciviltà, crea un gravissimo allarme nella popolazione per il pericolo che incombe su tutti coloro che si trovano a passare da quelle parti», fanno sapere.

L’appello

Di qui, alla luce della pericolosità delle lastre di eternit, l’invito ad adoperarsi affinché siano rimossi con urgenza tutti i rifiuti, pneumatici non riciclabili, contenitori in plastica vuoti di 25Kg circa 20, contenitori di detergenti alcalini per mezzi di trasporto, diserbanti per agricoltura, e in modo particolare il materiale Eternit contenete amianto, e che venga esposto un cartello che vieti la deposizione dei rifiuti e istituito un servizio più accorto di vigilanza.