Nuovo appuntamento con il programma condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo: “Detto tra Noi”. Ospite della nuova puntata, il cantautore cilentano, Giancarlo Di Muoio che è tornato nel salotto di InfoCilento per presentare il suo nuovo album: “Sulla strada”.

Detto tra Noi va in onda ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del DTT, in streaming su InfoCilento.it e in replica il venerdì subito dopo l’edizione del telegiornale delle 13.55