Casalbuono: in arrivo un nuovo sportello ATM nei pressi dell’ufficio postale

La Giunta Comunale di Casalbuono ha approvato all’unanimità la delibera per l’installazione di un nuovo sportello automatico (ATM) nei pressi dell’ufficio postale.

Ecco dove sarà ubicato

Il nuovo servizio sarà collocato in Piazza Felice Germino Cappelli, nell’area parcheggio adiacente, e rappresenta una risposta concreta alle numerose segnalazioni pervenute dalla cittadinanza. La richiesta è stata accolta da Poste Italiane S.p.A., che si farà interamente carico delle spese per la fornitura, la posa in opera, la manutenzione e l’eventuale rimozione del dispositivo, senza alcun costo per il Comune. L’Amministrazione ha concesso gratuitamente il suolo pubblico necessario, ritenendo l’intervento di evidente utilità sociale, soprattutto per le fasce più deboli e per i cittadini meno abituati ai servizi digitali.

Più servizi sul territorio

Il Sindaco Attilio Romano e gli assessori presenti alla seduta hanno sottolineato l’importanza dell’operazione, che contribuirà a migliorare l’accesso ai servizi bancari e postali nel territorio comunale. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per garantire l’avvio rapido delle opere di installazione.